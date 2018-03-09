Прилет более 10 рейсов в Сочи задержан из-за сильного ветра

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Более десятка авиарейсов задержаны на прилет в международном аэропорту Сочи из-за сильного ветра в районе воздушной гавани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в пятницу.

"По данным на 16:45 по Москве, на прилет задержано 11 авиарейсов", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Шесть из них направлены на запасные аэродромы Краснодара, Минеральных вод и Анапы. Соответственно, задержаны и обратные рейсы.

Как добавил собеседник агентства, обслуживание задержанных авиарейсов ожидается в ближайшие часы.