Пожар унес жизни двух детей в Марий Эл

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Два ребенка погибли в результате пожара в одной из деревень Медведевского района республики Марий Эл, сообщило следственное управление СКР по региону.

Тела детей обнаружили в пятницу после тушения пожара. Это девочки 2010 и 2014 годов рождения. Их семья считается благополучной и не состояла на учете. В пятницу с детьми находилась мать, отец был на работе. При этом в момент пожара матери не оказалось дома. Родители приехали домой после пожара.

По информации ГУ МЧС России по республике Марий Эл, сообщение о пожаре поступило в 15:20 московского времени. Звонивший сообщил, что горит жилой трехквартирный деревянный дом в деревне Люльпаны Медведевского района республики. "На место тут же выехали пожарные. Они работали по второму номеру вызова. Дом выгорел полностью. Оставшиеся без крова жители соседней квартиры были размещены у родственников", - уточнил собеседник агентства.

Причина пожара пока не известна.