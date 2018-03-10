Дагестанского полицейского уволят после подозрения в убийстве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве двух человек дагестанский полицейский будет уволен из органов, его начальство подвергнут дисциплинарному наказанию, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МВД по республике Дагестан.

"Сегодня, в 14:30 на окраине с. Герга Каякентского района, сотрудник полиции, находящийся не на службе, в ходе переросшей в драку ссоры, открыл стрельбу в двух граждан из охотничьего ружья "Сайга". Пострадавшие скончались на месте", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, полицейский сознался в содеянном, у него изъято ружье "Сайга МК", принадлежащее местному жителю.

"По данному факту СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 2 УК РФ (Убийство двух и более лиц)", - сообщили в пресс-службе.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственное руководство понесет строгое дисциплинарное наказание", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство МВД по Республике Дагестан во главе с начальником полиции МВД по Республике Дагестан, добавили в ведомстве.