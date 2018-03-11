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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья полуострова, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр находился в 272 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,2.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказали в ГУ МЧС.

Теги: Россия, Камчатка
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