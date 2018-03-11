Грудинин пообещал прекратить торговые войны с Белоруссией в случае своего избрания

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что в случае своего избрания на пост главы государства не допустил торговых войн с Белоруссией.

Политик подчеркнул, что Россия и Белоруссия являются братскими странами и "очень сильно связаны". "Думаю, с президентом Беларуси мы всегда найдем общий язык. У нас общие подходы: к производству, к тому, как должны жить люди", - добавил он.

Комментируя решение Россельхознадзора ввести с 15 марта ограничения на ввоз некоторых видов белорусской молочной продукции, Грудинин заявил, что в данном вопросе произошла подмена понятий.

"Я абсолютно убежден, что белорусская молочная продукция уж точно ничуть не хуже, чем российская. Но кому-то выгодно начать какую-то войну и сделать вид, что белорусские производители демпингуют", - сказал кандидат в президенты РФ.

"На самом деле это не так. Нам нужно защитить свой рынок от фальсифицированной молочной продукции. Это в общих интересах, потому что рынок един", - добавил он.

Отвечая на вопрос, на каком бы месте у него как у президента РФ стояли бы отношения с Белоруссией, Грудинин сказал: "На первом". "Потому что (Белоруссия - ИФ) это естественный и наверно единственный союзник, с которым нас связывает вообще все: и защита общих экономических интересов, и защита рубежей", - заметил он.