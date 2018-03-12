Пять человек пострадали в Астрахани при опрокидывании маршрутки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пять пассажиров маршрутного такси, в том числе ребенок, госпитализированы в Астрахани после ДТП. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД РФ по региону в понедельник.

"Сегодня около 8:00 (7:00 по Москве) на перекрестке улиц Академика Королева и Коммунистической произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota и маршрутного такси №82. От удара микроавтобус опрокинулся", - сказал представитель управления.

По предварительной информации, легковая машина не уступила дорогу маршрутке, что и стало причиной аварии.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров "Газели" - это 42-летняя женщина, мужчины в возрасте 22, 27 и 45 лет, а также шестилетний мальчик. С различными травмами они были доставлены в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.