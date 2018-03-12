Два человека погибли и двое пострадали при столкновении пяти машин под Тулой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения пяти машин в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" представитель регионального УМВД Сергей Сергейчев в понедельник.

"Около 7:55 поступило сообщение, что на 195-м км федеральной трассы "Крым" произошло столкновение пяти транспортных средств. По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении "Нивы", совершая обгон, касательно столкнулся с ехавшим попутно "Опелем". В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской "Газелью", полуприцепом "Вольво" и "Ниссаном", - сказала Сергейчев.

В результате ДТП погибли две женщины, находившиеся в салоне "Опеля", также пострадали мужчина и женщина в "Ниссане".

Полиция устанавливает личности пострадавших и погибших. Кроме того, сотрудники ГИБДД организуют дорожное движение на указанном участке дороги.