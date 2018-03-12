Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - РФ по просьбе Турции быстрее исполнит контракт на поставку С-400, сообщил помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта", - сказал Кожин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Начало выполнения (поставки - ИФ) - начало 2020 года", - заявил помощник президента.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Первые поставки планируется начать в марте 2020 года. Между тем в ноябре 2017 года СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Нуреттина Джаникли сообщали, что Россия передаст Турции первую зенитную ракетную систему С-400, приобретенную Анкарой, в 2019 году.

Чемезов заявлял также, что РФ выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400. "Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства", - сказал Чемезов в интервью газете "Коммерсантъ ".

О том, что российский кредит не покроет весь контракт заявлял и Кожин - в декабря 2017 года. 29 сентября прошлого года он сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.