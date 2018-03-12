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Самарский суд признал законным отстранение гендиректора РКЦ "Прогресс"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Самарский областной суд на заседании в понедельник признал законным решение нижестоящего суда, отстранившего от должности генерального директора АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс", Самара) Александра Кирилина в рамках дела о закупке предприятием оборудования по завышенной цене.

Адвокат Кирилина заявил суду, что, по мнению защиты, решение об отстранении Кирилина от должности было принято с процессуальными нарушениями. Он также считает, что нет никаких доказательств того, что его подзащитный может воспрепятствовать расследованию дела, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Представитель гособвинения назвал доводы защиты необоснованными. Он отметил, что свидетели по делу находятся в непосредственной зависимости от гендиректора предприятия.

"Постановление судьи Самарского районного суда Самары об отстранении от должности подозреваемого Александра Кирилина оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - решила в итоге судья.

Ход расследования

Ранее сообщалось, что в 2016-2017 годах был возбужден ряд уголовных дел в отношении руководства РКЦ "Прогресс". Поводом для их возбуждения стали материалы проверки деятельности предприятия, проведенной Роскосмосом в мае-августе 2016 года, и затем переданные госкорпорацией в УФСБ России по Самарской области.

Подозреваемыми стали дочь Кирилина - руководитель управления финансами и ВЭД РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина и главный инженер предприятия Сергей Тюлевин. В настоящее время обоих подозревают в выводе более 300 млн рублей при закупке станочных центров через аффилированные юрлица. Они были отстранены судом от занимаемых должностей на период предварительного следствия.

На основании дополнительных данных, полученных в ходе расследования этих дел, 13 февраля 2018 года было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статья 201 УК РФ) в отношении Кирилина. 16 февраля Самарский районный суд Самары отстранил его от должности гендиректора РКЦ "Прогресс" - также на период предварительного следствия.

По версии следствия, Кирилин в целях получения выгод и преимуществ для ООО "Союзобщемашимпорт" инициировал заключение с этим обществом в 2012 году договора на поставку гидравлического вытяжного пресса фирмы Schuler по завышенной стоимости. Следствие полагает, что "Союзобщемашимпорт" был аффилирован с лицами из окружения руководителя РКЦ "Прогресс", при этом закупка проводилась с многочисленными нарушениями.

Сам Кирилин заявил суду, что "сделка была заключена по согласованию с Роскосмосом и на сумму, согласованную с Роскосмосом".

Временно исполняющим обязанности гендиректора РКЦ "Прогресс" Роскосмос назначил Равиля Ахметова, с 2014 года занимавшего должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора предприятия.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз" и одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.

Теги: Александр Кирилин
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