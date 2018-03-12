Минобороны РФ опубликовало видео стрельб управляемыми снарядами "Краснополь"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовало видеокадры с учения на Лужском полигоне. Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы с применением модернизированных снарядов "Краснополь".

"Краснополь" - высокоточный управляемый снаряд с реактивным двигателем и самонаводящейся головкой. Боеприпасы представлены в двух калибрах - 152 и 155 мм.

Стрельба этими снарядами производится из самоходных гаубиц "Мста-С". Как отмечается, вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95 процентов, даже если цель находится на расстоянии до 25 км.

Лазерный целеуказатель-дальномер "ведет" цель до момента поражения. Целеуказание может осуществляться как с земли, так и с воздуха. Лазерный луч "подсвечивает" цель в течение нескольких секунд на излете снаряда.

На представленной видеозаписи можно увидеть кадры применения снарядов в боевых условиях с наведением на цель с воздуха.