Сайт "Мосэкомониторинга" возобновил работу в тестовом режиме

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Официальный портал ГПБУ "Мосэкомониторинг" www.mosecom.ru , ежечасно сообщавший об уровне сероводорода, оксида и диоксида азота и других вредных веществ в атмосфере Москвы, заработал с понедельника в тестовом режиме.

Интернет-ресурс был недоступен с 11 сентября 2017 года в связи с модернизацией. В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщали, что сайт переедет на платформу mos.ru.

Портал уточняет, что собирает и обобщает данные 52 автоматических станций контроля загрязнения воздуха, анализирует содержание в атмосфере Москвы 16 вредных веществ, а также условия их рассеивания.

"В настоящее время до тех пор, пока сайт "Мосэкомониторинга" будет работать в тестовом режиме, мы продолжим информировать жителей, параллельно размещая новости о состоянии атмосферного воздуха на сайте департамента природопользования, а также через средства массовой информации", - цитирует пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы руководителя ведомства Антона Кульбачевского.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте, дальнейшая модернизация и расширение функционала сайта будет проводиться без его отключения.

По словам собеседника агентства, в связи с проблемой неприятных запахов на востоке Москве при модернизации сайта особое внимание уделялось форматам представления данных о концентрациях в атмосферном воздухе сероводорода.

"Создан специальный раздел, посвященный загрязнению атмосферного воздуха Москвы, на котором каждый посетитель может увидеть данные о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, поступающие в режиме реального времени с автоматических станций", - сказали в пресс-службе.

Для территорий города, с которых поступают жалобы на неприятные запахи, разработан проект специального раздела с перечнем вопросов, которые позволяют повысить оперативность выявления источников загрязнения воздуха. В период модернизации будут учтены пожелания пользователей.

Отзывы о работе сайта можно направить в его специальный подраздел "О нас", сообщили в департаменте природопользования.