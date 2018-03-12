Летевший в Таиланд самолет сел в Иркутске из-за пассажирки с сердечным приступом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Икар", летевший по маршруту из Читы (Забайкальский край) на остров Пхукет (Таиланд), в ночь на понедельник экстренно сел в аэропорту Иркутска. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта.

"Запросили у нас посадку из-за того, что пассажирке стало плохо с сердцем. Самолет встретили специалисты нашей медсанчасти. Сейчас женщина находится в больнице N 3, состояние - тяжелое", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, самолет простоял в иркутском аэропорту около двух часов, после чего улетел в Таиланд.

По данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, Boeing-767-300 сел в Иркутске в 2:22 по местному времени, вылетел - в 4:32.