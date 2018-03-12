Осужденный за экстремизм журналист Соколов попросил о досрочном освобождении

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Корреспондент РБК Александр Соколов, получивший 3,5 года колонии за экстремизм, обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством о досрочном освобождении.

"Ходатайство об условно досрочном освобождении Соколова поступило в суд. Дата его рассмотрения пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

30 августа 2017 года Тверской суд Москвы приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима. Экс-редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин получил четыре года заключения условно. Еще два фигуранта дела Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш были отправлены в колонию на 3,5 и четыре года соответственно.

Позже Мосгорсуд изменил приговор Барабашу и Парфенову, снизив обоим срок наказания с четырех лет колонии до трех лет и десяти месяцев.

Как установлено следствием и судом, Соколов, Мухин, Барабаш и Парфенов участвовали в деятельности запрещенной в РФ организации "Армия воли народа" и инициативной группы, созданной после ее запрета и ставившей целью проведение референдума "За ответственную власть". В частности, Соколов с 2011 года был администратором интернет-сайта для проведения референдума.

Сам журналист настаивает, что в его действиях не было состава преступления, а реальной причиной его уголовного преследования стала его научная и журналистская деятельность, в частности - антикоррупционные расследования деятельности госкорпораций "Роснано", "Ростех" и строительства объектов Олимпиады в Сочи и космодрома Восточный.