В Бурятии трехлетний ребенок погиб после падения в кастрюлю с кипятком

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР выясняют обстоятельства гибели ребенка в поселке Наушки (Кяхтинский район, Бурятия), который умер спустя сутки после получения ожогов от кипятка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республики Бурятия в понедельник.

По версии следствия, дом, где проживала семья ребенка, не обслуживался коммунальными службами и был отключен от горячего водоснабжения. Для того чтобы помыть мальчика 10 марта мать погибшего нагрела воду в кастрюле и отнесла ее в ванну.

"Мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком", - говорится в сообщении.

Следствию 33-летняя мать покойного ребенка пояснила, что намазала обожженные участки тела ребенка гусиным жиром, а когда поднялась температура - дала жаропонижающее лекарство. На следующее утро он скончался.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.