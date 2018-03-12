Шувалов поддержал идею Минэкономразвития о единой системе оплаты труда чиновников

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддерживает предложение Минэкономразвития об унификации система оплаты труда госслужащих в министерствах и ведомствах.

По словам Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти.

"После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ - наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это (унификация зарплат - ИФ) заработало", - сказал он на итоговой коллегии Росреестра.

"Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда", - пояснил он.

"Существует деление на ведомства, на самом верху - министерства, дальше - различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин (глава Минэкономразвития - ИФ) продвигает. Я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента довести это до практического решения", - сказал Шувалов.