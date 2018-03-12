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Путин внес в Госдуму законопроект об уголовном наказании за злоупотребления при госзакупках

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных служб, сообщил в понедельник официальный сайт нижней палаты парламента.

Речь идет о так называемых "откатах" при госзакупках, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Уголовный кодекс предлагается ввести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за "злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд". Устанавливается, что нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере госзакупок работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы устанавливается до 7 лет.

Еще одна новая статья УК предлагает установить ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа. Если это было сделано группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы подкупа. Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.

Под крупным размером подкупа признаются "сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав", превышающие 150 тысяч рублей, особо крупным размером подкупа - превышающие 1 млн рублей.

Поправки предусматривают наказание, если подкуп вымогался при заключении госконтракта.

Предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности, если лицо, совершившее соответствующее преступление активно способствовало раскрытию и расследованию преступления, либо в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Актуальность поправок

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления при госзакупках со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты.

"В судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, квалифицируются по статьям Уголовного кодекса РФ о хищении чужого имущества (в первую очередь - как мошенничество), злоупотреблении полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако не все деяния в этой сфере подпадают под нормы действующего уголовного закона, отмечается в документе.

Так, ряд нарушений, связанных с целями осуществления закупок, определением цены контракта, заключением или исполнением контракта и совершаемых из корыстной или иной личной заинтересованности, не может рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, поскольку эти нарушения совершаются представителями заказчика, которые не являются должностными лицами (например, работниками контрактной службы, контрактными управляющими, членами комиссии по осуществлению закупок, лицами, осуществляющими приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг), объясняют авторы записки.

Такие деяния могут причинять существенный ущерб бюджетной системе РФ, а также бюджетным учреждениям. При этом в настоящее время такие деяния не образуют состава преступлений и влекут за собой лишь административную ответственность, говорится в пояснительной записке.

Не предусмотрена ответственность и за подкуп работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок и других лиц, принимающих непосредственное участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, говорится в записке.

Теги: Владимир Путин, Госдума
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