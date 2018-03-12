Исполнитель организованного Тельманом Исмаиловым убийства осужден на 13 лет

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Красногорский городской суд Московской области приговорил к 13 годам колонии строгого режима за убийство двух предпринимателей Мехмана Керимова - фигуранта дела в отношении бизнесмена Тельмана Исмаилова, которого следствие считает организатором этого преступления.

"Приговором суда от 20 февраля 2018 года Керимов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ и частью 3 статьи 222 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму; незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на один год", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

По ее словам, дело в отношении Керимова было рассмотрено в особом порядке судебного делопроизводства при наличии досудебного соглашения.

"Подсудимый в судебном заседании признал вину и поддержал представление прокурора о проведении судебного заседания в особом порядке", - добавила Осипова.

Следствие и суд установили, что 15 мая 2016 года Керимов застрелил бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева из пистолета в салоне автомобиля на Новорижском шоссе.

По данным следствия, экс-владелец столичного Черкизовского рынка Исмаилов был организатором убийства, план которого он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом.

"Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также скрыть орудие преступления", - рассказали ранее в СКР.

Уголовное дело в отношении Вагифа и Тельмана Исмаиловых, которые уехали из России и заочно арестованы по решению суда, выделено в отдельное производство.

По словам адвоката Исмаилова Марины Русаковой, ее подзащитный не признает вину, а Керимов его оговорил.

Расследование по делу в отношении Исмаилова, который находится под арестом в Москве, в настоящее время завершено.