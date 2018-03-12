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Пассажир умер в "Домодедово" на борту вылетавшего в Анталию самолета

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пассажир умер в аэропорту "Домодедово" на борту самолета перед вылетом в Анталию, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет "Уральских авиалиний" готовился к вылету из "Домодедово" в Анталию около часа назад. Однако одному из пассажиров стало плохо, и взлет было решено отменить", - сказал источник.

К трапу была вызвана скорая помощь, однако спасти пассажира не удалось. "Пассажир скончался, не приходя в сознание. Вылет задержан для оформления необходимых формальностей", - сказал источник.

Теги: Домодедово
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