В Перми врач-гематолог признан виновным в гибели пациентки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Суд в Перми вынес обвинительный приговор врачу-гематологу, по чьей вине скончалась 62-летняя пациентка клинической больницы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в понедельник.

Суд установил, что в марте 2016 года врач-гематолог провел медицинскую манипуляцию 62-летней пациентке с дефектами оказания медпомощи, после которой женщина скончалась.

Для выяснения всех обстоятельств дела в ходе следствия были проведены три комплексных судебных экспертизы, допрошены десятки свидетелей, проведены иные следственные мероприятия.

Суд признал подсудимого виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года.

Ограничение свободы - вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.