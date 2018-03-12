ЦИК РФ получил почти 400 обращений о возможных нарушениях с начала избирательной кампании

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Более 380 жалоб о нарушениях выборного законодательства поступили в ЦИК с начала избирательной кампании.

"На сегодняшний момент из всего массива обращений, которые перевалили за сто тысяч, которые поступают в информационный центр ЦИК, немногим более 380 обращений можно считать как обращения о возможных нарушениях", - сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова журналистам в понедельник.

Она отметила, что остальные обращения в основном касаются информирования, в том числе о голосовании избирателей по месту нахождения.

"Действительно, как никогда нарушений мало. Но это нас не расхолаживает. Даже возможные нарушения мы быстро и оперативно рассматриваем", - уточнила Памфилова.

По словам главы ЦИК, зачастую поступают "анонимные фейковые сообщения от людей, которые подписываются чужим именем".

"Потом, когда мы начинаем разбираться, люди делают удивленные лица и говорят, что ничего такого не писали. Но мы считаем очень важным всем им (обращениям) давать оценку, и отделять зерна от плевел. Где действительно происходят нарушения - наказывать. С другой стороны - разоблачать фабрикантов ложных фальсификаций", - сказала Памфилова.