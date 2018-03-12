В "Шереметьево" построят закрытые "курилки" у входа за 4 млн рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Шереметьево" в 2018 году намерен вернуть места для курения, свидетельствуют материалы системы "СПАРК-Маркетинг".

В материалах указано, что оператор аэропорта - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) объявил конкурс на поставку в I полугодии 2018 года семи павильонов для курения с вытяжной системой. Павильоны предназначены "для оснащения специального места на открытом воздухе для курения табака". Такие места планируется обустроить как в южном терминальном комплексе "Шереметьево" (терминалы D, E и F), так и в северном (В, С1 и С2).

Предполагаемые размеры одного павильона - 4 м х 2 м х 2,85 м. Внутри будут стоять "два стола на трех ножках для курения". Вентилятор и освещение будут работать в автоматическом режиме по датчику присутствия. Максимальная стоимость павильонов оценена в 3,95 млн руб.

Курительные павильоны будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Шереметьево". Представитель аэропорта пояснил, что "мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий".

"Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей, - отметил собеседник агентства. - Согласно проекту курительные павильоны будут изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, иметь непрозрачные стены и фальшпотолок, будут оборудованы современными мощными вентиляционными системами, датчиками света, рассчитаны на 12-14 человек. Внутри будет размещена важная информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации".

Курение на территории аэропортов в России запрещено с 1 июня 2013 года, когда вступил в силу закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Администрации аэропортов неоднократно жаловались на запрет, объясняя, что пассажиры стали использовать в качестве курилок туалеты.

В ноябре прошлого года замгендиректора МАШ Дмитрий Кайгородов, выступая в ходе круглого стола в Мособлдуме, предложил вернуть курилки, присвоив им статус не общественного места. "Взять Париж - у них действует аналогичный, зеркальный закон, который запрещает курить в общественных местах. Но они сделали шаг вперед: они признали зону курения в аэропорту не общественным местом. Это место предназначено не для всех, а тех, кто страдает зависимостью от табака", - говорил он.