Нижегородский активист получил 20 суток ареста за "похороны" выборов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник вынес решение по административному протоколу в отношении активиста Ильи Мясковского, который провел в минувшие выходные одиночный пикет.

"Назначено 20 суток административного ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Накануне очевидец инцидента написал в социальной сети, что Мясковский в центре города провел одиночный пикет, он стоял рядом с макетом гроба, на котором было написано слово "Выборы".