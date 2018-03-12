Путин объяснил связь между производством хлеба и разведдеятельностью

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пошутил, что нельзя заниматься разведкой, если в стране не будет хлеба.

"Зачем нам разведка, если хлеба не будет. Хлеб есть - можно и разведкой позаниматься ", - сказал Путин на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

Так президент ответил телеведущему Сергею Брилеву, сказавшему в ходе заседания: "Наше с вами предыдущее интервью касалось истории нелегальной разведки. А тут вдруг сельское хозяйство".

Сегодня президент принимает участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре, где аграрии со всей страны обсуждают развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.