Фигурант дела о гибели ребенка в Пулково освобожден от уголовного преследования

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Пулково Александра Козельского, обвиняемого в гибели ребенка в результате падения с трапа самолета.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник, производство по уголовному делу в отношении Козельского прекращено в связи с примирением сторон. Фигурант обвинялся по статье 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями).

28 сентября 2017 года в аэропорту "Пулково" при выходе из самолета женщина и полуторагодовалый ребенок упали с трапа высотой более трех метров. Это произошло из-за обрушения конструкций трапа. Позже ребенок скончался.

Изначально фигурантами уголовного дела стали Козельский, а также врио руководителя службы спецтранспорта Валентин Чернаенко. Как полагает следствие, Козельский при ремонте пассажирского трапа установил на него самодельную деталь, которая принципиально отличалась от оригинальной, что и привело к происшествию.

Позже в отношении Чернаенко дело было прекращено, так как в день инцидента с трапом он находился в отпуске. Его обязанности в это время фактически исполнял заместитель руководителя службы спецтранспорта управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) Алексей Шаньгин, который в феврале стал фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.