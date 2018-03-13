Московские ветераны ко Дню Победы получат от 3 до 10 тыс. рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президиум столичного правительства на заседании во вторник утвердил размеры выплат материальной помощи ветеранам ко Дню Победы и чернобыльцам.

"Коллеги, мы традиционно принимаем распоряжения о выплате материальной помощи ко Дню Победы и единовременной материальной помощи чернобыльцам. Нет возражений?" - обратился мэр Москвы Сергей Собянин к членам городского правительства.

По принятому распоряжению, размер выплат московским ветеранам ко Дню Победы составит от 3 до 10 тыс. рублей в зависимости от категорий получателей.

По оценке мэрии, единовременную матпомощь к 9 мая в 2018 году получит 158 тыс. 715 человек.

Кроме того, единовременную выплату в размере от 3 до 10 тыс. рублей получат граждане, пострадавшие от радиационных воздействий в результате ликвидации чернобыльской аварии. По данным мэрии, выплату получат 15,8 тыс. москвичей - участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, либо пострадавших от других радиационных аварий и катастроф.