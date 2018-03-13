Иркутские химики синтезировали новое лекарство от свиного гриппа

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сотрудникам Иркутского института химии удалось синтезировать вещество, защищающее от вирусов гриппа, в том числе, от H1N1, известного как свиной грипп. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН.

Разработка средства против гриппа велась с 2013 года.

"Работая над модификацией углеводов, извлеченных из растительного сырья и синтезированных микроорганизмами, мы получили модифицированный олигосахарид, обладающий выраженной противовирусной активностью" - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника группы фармацевтической разработки института Яну Костыро.

Вещество успешно прошло исследование в институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) - лабораторные мыши, которым его вводили, а потом заражали гриппом, остались здоровы.

В настоящее время иркутские химики устанавливают структуру вещества и нарабатывают опытные партии для дальнейших исследований. Новосибирские биологи продолжат изучение противовирусной активности и безопасности нового соединения.

"Если результаты будут положительным, можно будет проводить доклинические исследования. Однако предстоит еще немало работы, чтобы вещество превратилось в лекарственный препарат и появилось в аптеках", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что в конце 2017 года Иркутский институт химии СО РАН получил патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на способ получения нового вещества.