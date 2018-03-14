Третий с начала недели боевой корабль ВМФ России вошел в Средиземное море

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в среду прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Это уже третий с начала недели российский боевой корабль, который зашел в Средиземноморье.

Как сообщалось, в понедельник в его акваторию из Черного моря проследовал большой десантный корабль "Минск", а во вторник - фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".