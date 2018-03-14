В Калужской области задержали четырех планировавших теракты сторонников ИГ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Четверо участников "спящей ячейки" запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" задержаны в Калужской области, сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"14 марта в Калужской области задержаны четверо участников так называемой "спящей ячейки" исламистов - жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии в составе организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, лидер ячейки прибыл в РФ из зоны конфликта для организации террористической деятельности.

"Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", - говорится в сообщении.