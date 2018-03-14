Красноярские полицейские начали проверку сообщений о стрельбе в фотосалоне

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Красноярские полицейские выясняют подробности происшествия со стрельбой в фотосалоне, расположенном в Центральном районе города, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

При проверке сообщения о стрельбе, поступившего в дежурную часть отдела полиции, установлено, что в фотосалоне прозвучал выстрел из газового пистолета, кроме того, неизвестные угрожали убийством 27-летнему владельцу помещения. Для их задержания в Красноярске ввели план "Перехват".

"Сотрудниками полка ДПС на улице 9 мая был остановлен автомобиль UAZ Hunter, в котором находилось три жителя г. Красноярска 1987, 1988 и 1989 гг.р. Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за личной неприязни", - отмечает пресс-служба.

С собой в автомобиле задержанные возили целый арсенал: сумку с ружьем "Сайга", предмет, похожий на пистолет, 3 магазина, 20 патронов, а также несколько ножей.

Владелец ружья привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 20.12 КоАП за нарушение правил перевозки оружия.

Также вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".