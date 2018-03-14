Неудачливые угонщики в ХМАО полкилометра толкали "Оку" без аккумулятора

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали двух жителей Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), которые попытались украсть автомобиль "Ока", но протолкав его почти полкилометра, бросили и сбежали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Накануне местные жители 16-ти и 22-х лет заметили около одного из домов занесенную снегом "Оку". Вернувшись к ней ночью, они очистили ее от снега, разбили окно и пытались завести.

"Завести машину молодым людям не удалось, и они приняли решение ее толкать. Однако через 400 м злоумышленники бросили автомобиль и скрылись", - говорится в сообщении.

Спустя некоторое время в дежурную часть Няганского отдела полиции обратилась 52-летняя хозяйка "Оки", сообщившая об угоне. По ее словам, машиной она не пользовалась четыре месяца, аккумулятора в ней не было.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело об угоне, с них взята подписка о невыезде.