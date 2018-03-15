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Опасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018

Предприятия не разобрались в нормах режима усилеленной безопасности

Опасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские производства, использующие опасные вещества, не планируют полностью прекращать работу на время Чемпионата мира по футболу, объясняя это неточными формулировками нормативов, невозможностью по технологическим и экономическим причинам и обещая ввести дополнительные меры безопасности, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что ФСБ в начале года начала извещать промпредприятия о возможном закрытии на период проведения ЧМ-2018 при том, что постановление правительства от 9 июня 2017 года допускало различный подход: оперативные штабы могли закрыть все предприятия или же ограничиться усилением мер безопасности под гарантии менеджмента.

На расширительную трактовку нормативов по безопасности в Ростехнадзор пожаловался глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, и 7 марта ведомство уточнило, что приостановка коснется предприятий, где "используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества".

Газета отмечает, что понятнее от этого ответа не стало. В нормативных актах есть различные определения опасных веществ, а в законе о промбезопасности не разъясняется, что имеется в виду под "опасными химическими и биологическими веществами", там описаны категории опасных промышленных объектов (ОПО) по веществам и отдельно выделены горючие вещества (нефть, газ и нефтепродукты), которых нет в перечне Ростехнадзора. Ранее Шохин сообщал правительству, что нормы по опасности подробно не регламентированы и под приостановку рискуют попасть все ОПО первой-четвертой категорий.

В итоге, по данным издания, сейчас компании активно предоставляют оперштабам разъяснения о невозможности остановки своих предприятий. Так, в СИБУРе "Ъ" сообщили, что не планируют останавливать производство, и дали обоснование о невозможности этого по технологическим и экономическим причинам.

В "Газпром энергохолдинге" газете сообщили, что тоже отправили такие обоснования и усилили меры безопасности. "Росэнергоатом" направил обоснование о невозможности остановки Белоярской АЭС, аналогичные письма в ближайшее время будут отправлены по Ростовской и Ленинградской АЭС.

Как сообщили "коммерсанту" на одном из химпредприятий Дзержинска, "устно" в Роспотребнадзоре и региональном УФСБ им сказали, что на время чемпионата местные химзаводы работать будут. "Кажется, все налаживается. После того как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия. А то привыкли исполнять все под козырек", - отметил собеседник газеты.

Еще на одном заводе изданию пояснили, что потенциально опасные предприятия будут работать, но под полную личную ответственность руководителей.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

Теги: ЧМ-2018
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