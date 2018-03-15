В Мурманске задержали группу сторонников Навального

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске полиция задержала семерых сторонников Алексея Навального, сообщает в четверг местный штаб оппозиционера в социальных сетях.

По данным штаба, накануне вечером были задержаны организатор несогласованной протестной акции 28 января и участвовавшие в ней шесть оппозиционных активистов.

"Составляют протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). На Юрия Фомина (организатора акции - ИФ) - статье 20.2 части 1", - говорится в сообщении.

По данным штаба, задержанные были доставлены в отделение №1 УМВД Мурманска и задержаны "на ночь до суда".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов Мурманска по этому поводу.