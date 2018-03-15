Экс-чиновник правительства Удмуртии осужден на 5,5 лет за развращение девочек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ижевске признал бывшего сотрудника администрации главы и правительства Удмуртии виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по республике.

"Осужденный признан виновным в том, что в течение полугода в 2016 году совершал развратные действия в отношении пяти девочек 13-15 лет", - сказал собеседник агентства.

Суд приговорил его к пяти с половиной годам колонии строгого режима с лишением на 10 лет права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми. К осужденному также применены принудительные меры медицинского характера.

По данным пресс-службы, начальник отдела судебной практики правового управления администрации главы и правительства Удмуртии отправлял свои фотографии в обнаженном виде несовершеннолетним девочкам и вел с ними переписку на интимные темы.

Выявить преступные действия чиновника удалось после того, как мать одной из девочек, жительницы Новосибирска, обнаружила эту переписку и обратилась в правоохранительные органы. В результате полиция и СКР обнаружили еще четыре потерпевших из города Ижевска.

На рабочем месте и дома у подозреваемого проведены обыски. Чиновник был арестован, принято решение о его увольнении.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфакс", что чиновник отправлял 13-летней девочке фотографии "развращающего характера". Собеседник агентства не исключал, что фото могли отправляться и с рабочего места.

Руководитель управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин ранее заявил журналистам, что мужчина признал свою вину.