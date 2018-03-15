МЧС предупредило о нескольких магнитных бурях в марте

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В марте на Земле ожидаются геомагнитные бури, всего в текущем году их будет 35, сообщает МЧС России в четверг.

"По прогнозам специалистов, с середины марта возможны геомагнитные колебания: с 15 по 17, а также 21 марта ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. 18, 22 и 26 марта нашу планету ожидают магнитные бури средней интенсивности, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты МЧС и Центра прогнозов космической погоды также отметили, что в 2018 году на Земле ожидается 35 геомагнитных бурь, из которых от двух до четырех будут очень сильными.

В сообщении отмечается, что после 26 марта и до 6 апреля магнитных бурь не прогнозируется.