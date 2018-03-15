На трассе Москва-Петербург образовалась пробка на десятки километров

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Движение на федеральной трассе М10 (Москва-Петербург) в Новгородской области затруднено из-за ремонтных работ, сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном управлении ГИБДД.

"Грузовики по трассе на протяжении примерно 20 км едут с очень небольшими скоростями, но магистраль все-таки не стоит", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация на дороге осложнилась из-за ночного похолодания, наледь мешает большегрузам преодолевать валдайские подъемы.

В свою очередь следующие по магистрали водители грузовиков сообщают о пробке длиной около 50 км между поселком Крестцы и городом Валдай.

"Никаких ДТП нет. Дорожники продолжают ремонтные работы. Информация о сроке их окончания пока не поступала", - добавили в ГИБДД.

По данным сервиса "Яндекс-пробки", затор растянулся на 40 км.