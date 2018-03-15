Путин заявил о переезде Верховного суда РФ в Петербург

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Верховный суд РФ переедет в Санкт-Петербург.

"Вопрос статусный, но, тем не менее, тоже важный. Петербург называют второй столицей, но столичных функций-то нет, это просто слова. Я инициировал переезд сюда Конституционного суда. Думаю, что переедет сюда и Верховный суд России", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который выложен на странице его коллеги Дмитрия Киселева в соцсети "Одноклассники".

"Если судебная власть России будет немножко в сторонке от исполнительной, хуже не будет", - отметил Путин. "А город приобретает ярко выраженную столичную функцию", - добавил президент.

Весной 2016 года Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга одобрил концепцию строительства Судебного квартала, разработанную архитекторами Евгением Герасимовым и Сергеем Чобаном. На участке будет располагаться комплекс зданий общей площадью 224,6 тыс. кв. м, включая Верховный суд РФ, Судебный департамент, жилой комплекс (77,6 тыс. кв. м), Дворец танцев Бориса Эйфмана (30 тыс. кв. м) и инженерно-технический блок.

Территория площадью 9,9 га расположена в Петроградском районе Петербурга. Участок ограничен проспектом Добролюбова, площадью Лихачева, переулком Талалихина и набережной Малой Невы. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Строительное объединение" (входит в структуру управления делами президента РФ). Все работы по комплексу для Верховного суда должны завершиться 31 декабря 2019 года.