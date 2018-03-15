"АвтоВАЗ" начал выпуск лифтбэка Lada Granta в Тольятти

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" приступило к выпуску в Тольятти автомобилей Lada Granta Liftback. Ранее эта модель производилась на площадке в Ижевске.

"Решение (о переносе производства в Тольятти - ИФ) позволило значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке. При этом завод "Lada Ижевск" сфокусирован на выпуске бестселлеров семейства Lada Vesta", - сообщает пресс-служба компании в четверг.

В общей сложности, с ижевской на тольяттинскую площадку перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки.

"Параллельно шла подготовка и обучение специалистов в Тольятти для работы во вторую смену на линии Kalina/Granta. В связи с расширением производства были привлечены дополнительные сотрудники из индустриального парка "АвтоВАЗа", а также из других подразделений компании", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее о планах передачи производства модели на площадку в Тольятти с 2018 года "Интерфаксу" сообщал осведомленный источник. Он пояснял, что этот шаг связан с увеличением объемов производства моделей Lada Vesta в Ижевске.

В декабре 2017 года гендиректор ижевского предприятия Михаил Рябов сообщил, что перенос производства Lada Granta Liftback в Тольятти не отразится на работниках Ижевского автозавода, так как будет увеличено производство моделей Lada Vesta: "Мы работали 30 в час (автомобилей с конвейера - ИФ), мы продолжаем работать 30 в час. Мы выпускали 22 в час "Весты" и 8 в час Liftback. Теперь, когда отдаем Liftback в Тольятти, остаемся на тех же мощностях, мы "Весту" увеличили до 30".