Суд решил взыскать с украинского КБ "Южное" в пользу Минобороны РФ 1 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 12 марта удовлетворил иск Минобороны РФ к конструкторскому бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов ГП "КБ "Южное" (Украина, Днепропетровск) о расторжении государственного контракта от 29 августа 2003 года и взыскании 1,1 млрд рублей, в том числе 915,6 млн рублей неустойки, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения и 3,2 млн рублей процентов.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Других подробностей нет, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Ведомство требует взыскать с КБ 915,6 млн рублей неустойки за невыполнение условий контракта, 183,6 млн рублей неосновательного обогащения (оплаченные, но не выполненные работы) и 3,2 млн рублей процентов.

Контракт предусматривал проведение по заказу Минобороны РФ работ по продлению сроков эксплуатации самой мощной в мире стратегической ракеты шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

Представитель КБ на одном из прошлых заседаний заявил, что рассматривается возможность заключения мирового соглашения. Представитель ведомства тогда сказал, что передаст эту информацию своему руководству.

ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.