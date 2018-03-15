Замглавы МИД РФ Рябков заявил о подготовленности России к новым санкциям США

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве были готовы к введению новых ограничительных мер со стороны Вашингтона и считают, что оснований для них не может быть, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Новые санкционные действия США Вашингтоном анонсировались, мы были к этому готовы", - сказал Рябков в четверг "Интерфаксу", комментируя новые американские санкции в отношении Москвы.

"Основания для введения санкций у американцев отсутствуют, их просто не может быть в природе", - отметил замминистра. "Ссылки на какое-то "вмешательство" лучше бы авторы всех этих решений заменили бы ссылками на собственное помешательство", - продолжил Рябков.

"Я думаю, что возможны и другие враждебные демонстративные шаги со стороны США ", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, еще 14 физических лиц и одну организацию, говорится в заявлении ведомства, обнародованном в четверг. Минфин отметил, что санкции введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками.

В частности, санкции введены против петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году. Кроме того, в санкционный список включены лица и структуры, в отношении которых санкции были введены ранее, в частности против ФСБ, ряда высокопоставленных сотрудников ГРУ. Также в списке фигурирует Евгений Пригожин и принадлежащие ему компании Concord Catering и Concord Management. Среди включенных в новый санкционный список фигурируют: первый заместитель руководителя ГРУ Владимир Алексеев, заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов, руководитель ГРУ Игорь Коробов, первый заместитель начальника ГРУ Игорь Костюков. В отношении некоторых из них санкции уже вводились ранее.