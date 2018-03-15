17-летний пловец скончался во время соревнований в калужском Обнинске

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Калужские следователи возбудили дело о гибели 17-летнего пловца в Обнинске (Калужская область) в четверг во время соревнований по плаванью. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным следователей, юноша проплыл 50-метровую дистанцию и вплавь возвращался назад.

"В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет", - говорится в сообщении.

Фельдшеры пытались реанимировать спортсмена, но спустя час была констатирована его смерть.

По данным следствия, за несколько дней до состязаний молодой человек прошел обследование в специализированном диспансере и получил допуск к соревнованиям. Причина его смерти пока не установлена.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).