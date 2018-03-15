Глава ФАС выступил за снижение доли государства в экономике даст

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Снижение доли государства в экономике даст более значительный эффект, чем выигранные на стоимости акций средства, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

"Я сторонник структурного подхода - приватизировать нужно, и сейчас тоже. Пусть это стоит дешевле, но риски-то привлечения средств в экономику увеличились, мы же должны на это реагировать, это же эквивалент. Структуру (экономики - ИФ) надо улучшать, потому что эта попытка - государственные корпорации - ну, мы идем по опыту 60-х годов Кореи, а это было больше 50 лет назад", - сказал Артемьев журналистам.

"Ну давайте везде создадим корпорации. Что будет? Будет государственно-монополистическое корпоративное государство. Мы хотим этого? Я - нет", - сказал глава ФАС.

По его мнению, фискальный подход - подождать улучшения конъюнктуры и продать подороже - отвечает интересам бюджета с некоторыми поправками. "Сколько нам нужно ждать? 5 лет, 10 лет?" - отметил Артемьев.

"Я сторонник другого подхода - не фискального. Дело все в том, что сами доходы нашего бюджета зависят не столько от цены на акции - сколько физически мы получим в бюджет, сколько от структуры нашей экономики", - сказал глава ФАС.

"Если бы мы приватизировали целый ряд объектов, которые сегодня управляются плохо самим государством, отдали бы их в частные руки, изменили бы соотношение частного и государственного капитала в целых отраслях - то есть речь должна идти о крупной приватизации, -то само бы это дало значительно больший бюджет, чем цена акций", - отметил Артемьев.

Политика правительства Пак Чон Хи, пришедшего к власти в Южной Корее в результате военного переворота в 1961 году, известна среди прочего тем, что власти взяли под жесткий контроль финансовую систему, конвертацию валюты и налогообложение. В этот период государственные корпорации создавались в таких стратегических областях экономики, как финансы, энергетика, транспорт и сельское хозяйство.