"Ашан" собрался запустить сервис доставки готовой еды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" хочет расширить категорию кулинарии в своих магазинах - увеличить и обновить ассортимент готовых блюд, а затем запустить сервис их доставки.

За категорию ответственен шеф-повар Патрик Шонаве, который работает в "Ашане" три месяца (ранее в компании не было этой должности). В России он девять лет, до прихода в "Ашан" работал в посольстве Франции, ресторане "Буйабес", был бренд-шефом сетей "Кофеин", Starbucks, "Кофемания", сообщил представитель ритейлера.

"Сейчас я работаю как раз над тем, чтобы обновить и расширить ассортимент кулинарии. В течение двух-трех месяцев я разрабатываю рецепты блюд, которые в дальнейшем будут продаваться в кулинарии. Наша основная задача - сделать так, чтобы люди не только готовили дома, но и покупали готовые блюда у нас", - сказал журналистам Шонаве. По его словам, в отделах кулинарии "Ашана" появятся более сложные по рецептуре блюда, цены останутся на "комфортном" для покупателей уровне.

По словам представителя ритейлера, новый ассортимент будет тестироваться в нескольких магазинах "Ашана", которые планируется открыть в обновленном формате в апреле. Если результаты пилотного проекта будут успешны, изменения будут внедрены во всех магазинах ритейлера в России.

Производство готовых блюд будет организовано в магазинах - это будет учитываться при обновлении торговых точек. Идея фабрики-кухни - хорошая, но в контроле качества и безопасности продукции важнее прослеживаемость цепочки поставок, сказал директор по качеству и методологиям "Ашана" Тьерри Жоффруа. "Вопрос не в том, будет ли у "Ашана" большая центральная фабрика-кухня - важнее качество и прослеживаемость. Может быть, готовить в магазине даже лучше, когда покупатели через стекло будут видеть, как готовится еда" - отметил он.

Когда ритейлер развернет сервис по доставке продуктов питания по заказам через сайт, у покупателей будет возможность заказать и готовые блюда. Запустить доставку планируется со второй половины 2018 года, сказал представитель "Ашана" (ранее ритейлер уже начал тестировать интернет-продажи некоторых бакалейных товаров, напитков и кондитерских изделий, в планах - запуск продаж через интернет свежих товаров, таких как рыба, мясо, овощи и фрукты, сначала - в Москве).

На продажи кулинарии приходится незначительная доля, какая - в компании не раскрывают. По ее данным, покупки в отделе кулинарии совершает каждый десятый клиент сети, а рост сопоставимых продаж в категории выше, чем в других отделах.

Готовые блюда занимают значительную долю в ассортименте таких ритейл-форматов, как "АВ Daily" - небольших магазинов, расположенных в местах с высоким трафиком. Основной формат "Ашана" - гипермаркеты, которые проигрывают в частоте посещений магазинам шаговой доступности.

У "Ашана" также есть небольшие форматы, напомнил Жоффруа. Кроме того, ритейлер хочет предоставить клиентам больше выбора - в гипермаркетах они смогут купить непродовольственные, продовольственные товары, а также готовые блюда собственного производства компании, отметил он.

На российском рынке магазины ритейлера представлены в четырех форматах - гипермаркеты, суперсторы ("компактные" городские гипермаркеты), супермаркеты и магазины шаговой доступности. В прошлом году гендиректор Auchan Retail International Вилельм Убнер говорил, что компания продолжит открывать в России большие гипермаркеты, но вместе с тем сделает акцент на развитии компактных форматов.

"Ашан Ритейл Россия" - подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). По данным InfoLine за 2017 год, компания занимала третье место по выручке среди ритейлеров, работающих в России. Первый магазин в РФ "Ашан" открыл в 2002 году, сейчас его российская сеть объединяет 310 магазинов: 62 классических гипермаркета, 33 суперстора ("Ашан сити"), 11 гипермаркетов "Наша Радуга", 190 супермаркетов ("Атак" и "Ашан супермаркет") и 14 магазина "у дома" (бренды "Мой Ашан", "Каждый день", Lillapois).