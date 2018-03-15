Главные новости
В миреСША расширили санкционный список в отношении РФВ миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
В России

"Ашан" собрался запустить сервис доставки готовой еды

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Ашан" хочет расширить категорию кулинарии в своих магазинах - увеличить и обновить ассортимент готовых блюд, а затем запустить сервис их доставки.

За категорию ответственен шеф-повар Патрик Шонаве, который работает в "Ашане" три месяца (ранее в компании не было этой должности). В России он девять лет, до прихода в "Ашан" работал в посольстве Франции, ресторане "Буйабес", был бренд-шефом сетей "Кофеин", Starbucks, "Кофемания", сообщил представитель ритейлера.

"Сейчас я работаю как раз над тем, чтобы обновить и расширить ассортимент кулинарии. В течение двух-трех месяцев я разрабатываю рецепты блюд, которые в дальнейшем будут продаваться в кулинарии. Наша основная задача - сделать так, чтобы люди не только готовили дома, но и покупали готовые блюда у нас", - сказал журналистам Шонаве. По его словам, в отделах кулинарии "Ашана" появятся более сложные по рецептуре блюда, цены останутся на "комфортном" для покупателей уровне.

По словам представителя ритейлера, новый ассортимент будет тестироваться в нескольких магазинах "Ашана", которые планируется открыть в обновленном формате в апреле. Если результаты пилотного проекта будут успешны, изменения будут внедрены во всех магазинах ритейлера в России.

Производство готовых блюд будет организовано в магазинах - это будет учитываться при обновлении торговых точек. Идея фабрики-кухни - хорошая, но в контроле качества и безопасности продукции важнее прослеживаемость цепочки поставок, сказал директор по качеству и методологиям "Ашана" Тьерри Жоффруа. "Вопрос не в том, будет ли у "Ашана" большая центральная фабрика-кухня - важнее качество и прослеживаемость. Может быть, готовить в магазине даже лучше, когда покупатели через стекло будут видеть, как готовится еда" - отметил он.

Когда ритейлер развернет сервис по доставке продуктов питания по заказам через сайт, у покупателей будет возможность заказать и готовые блюда. Запустить доставку планируется со второй половины 2018 года, сказал представитель "Ашана" (ранее ритейлер уже начал тестировать интернет-продажи некоторых бакалейных товаров, напитков и кондитерских изделий, в планах - запуск продаж через интернет свежих товаров, таких как рыба, мясо, овощи и фрукты, сначала - в Москве).

На продажи кулинарии приходится незначительная доля, какая - в компании не раскрывают. По ее данным, покупки в отделе кулинарии совершает каждый десятый клиент сети, а рост сопоставимых продаж в категории выше, чем в других отделах.

Готовые блюда занимают значительную долю в ассортименте таких ритейл-форматов, как "АВ Daily" - небольших магазинов, расположенных в местах с высоким трафиком. Основной формат "Ашана" - гипермаркеты, которые проигрывают в частоте посещений магазинам шаговой доступности.

У "Ашана" также есть небольшие форматы, напомнил Жоффруа. Кроме того, ритейлер хочет предоставить клиентам больше выбора - в гипермаркетах они смогут купить непродовольственные, продовольственные товары, а также готовые блюда собственного производства компании, отметил он.

На российском рынке магазины ритейлера представлены в четырех форматах - гипермаркеты, суперсторы ("компактные" городские гипермаркеты), супермаркеты и магазины шаговой доступности. В прошлом году гендиректор Auchan Retail International Вилельм Убнер говорил, что компания продолжит открывать в России большие гипермаркеты, но вместе с тем сделает акцент на развитии компактных форматов.

"Ашан Ритейл Россия" - подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). По данным InfoLine за 2017 год, компания занимала третье место по выручке среди ритейлеров, работающих в России. Первый магазин в РФ "Ашан" открыл в 2002 году, сейчас его российская сеть объединяет 310 магазинов: 62 классических гипермаркета, 33 суперстора ("Ашан сити"), 11 гипермаркетов "Наша Радуга", 190 супермаркетов ("Атак" и "Ашан супермаркет") и 14 магазина "у дома" (бренды "Мой Ашан", "Каждый день", Lillapois).

Теги: Ашан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"
Партия создается на базе "Гражданской инициативы"Подробнее
 Памфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимости
Глава ЦИК пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление всех гражданПодробнее
 Источник рассказал о грузе серебра на потерявшем в Якутске створку самолетеИсточник рассказал о грузе серебра на потерявшем в Якутске створку самолете
В СКР подтвердили, что самолет АН-12 перевозил концентрат, содержащий драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонныПодробнее
 Путин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке
По словам президента, террористы собирались вывезти заложников на Красную площадь и расстрелять ихПодробнее
Опасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018Опасные производства решили не закрываться на время ЧМ-2018
Предприятия не разобрались в нормах режима усиленной безопасностиПодробнее
 На российских дорогах появится новая желтая и синяя разметкаНа российских дорогах появится новая желтая и синяя разметка
Новый ГОСТ также легализует "вафельницу" на перекрестках и вводит обозначение разворотаПодробнее
 Участники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению СобчакУчастники предвыборных теледебатов довели до слез Ксению Собчак
Из-за выкриков кандидатов Собчак не смогла выступить в отведенное ей времяПодробнее
 Россельхознадзор отказался от запрета на поставки молока из БелоруссииРоссельхознадзор отказался от запрета на поставки молока из Белоруссии
Решение, анонсированное в конце февраля, несколько раз откладывалось и в итоге было отмененоПодробнее
 Ротенберг пообещал открыть автомобильную часть Крымского моста после 9 маяРотенберг пообещал открыть автомобильную часть Крымского моста после 9 мая
Обещание прозвучало после пожелания Путина открыть автосообщение к летнему сезонуПодробнее
 Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в ПетербургеВзрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге
В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША расширили санкционный список в отношении РФВ миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"МоскваМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ миреГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Крупнейший независимый нефтетрейдер мира назначил нового гендиректора

Новым CEO Vitol Group станет проработавший в компании 25 лет Рассел Харди Подробнее

Рубль снизился к доллару и евро на фоне новых санкций против России

Взрыв прогремел на химическом заводе в Техасе

Рынок акций РФ просел на бумагах Сбербанка и Мегафона по итогам торгов в четверг

"Ашан" собрался запустить сервис доставки готовой еды

Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"

Дмитрий Гудков и Ксения Собчак создадут "Партию перемен"Партия создается на базе "Гражданской инициативы" Подробнее

Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist

Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistСингапур вновь признан самым дорогим городом мира Подробнее

Глава ФАС выступил за снижение доли государства в экономике даст

Glencore будет продавать треть добываемого кобальта в Китай

Житель Казани потребовал 2 млн рублей от МВД за смерть брата после пыток

"Локомотив" - "Атлетико". Онлайн

"Локомотив" - "Атлетико". ОнлайнБыть может, российскому клубу удастся пройти авторитетную испанскую команду в Лиге Европы Подробнее

17-летний пловец скончался во время соревнований в калужском Обнинске

Замглавы МИД РФ Рябков заявил о подготовленности России к новым санкциям США

Врио министра строительства Дагестана объявлен в розыск

Премьер Словакии ушел в отставку

Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Мнучин объяснил новые санкции против РФ "пагубной киберактивностью" Москвы

Тереза Мэй посетила Солсбери

В Думе предложили компенсировать зарплатные долги предприятий-банкротов за счет ФСС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru