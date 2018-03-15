Саммит ШОС в 2020 году пройдет в Челябинске

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписан указ о проведении следующего саммита Шанхайской Организации сотрудничества в Челябинске.

"Сейчас только указ подписал, меня в Челябинске просили представители общественности, руководства, чтобы мы там проводили ШОС очередной, саммит ШОС", - сказал Путин, общаясь с победителями конкурса "Лидеры России" на форуме "Россия - страна возможностей".

Указ опубликованна сайте Кремля.

"В связи с предстоящим председательством Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году постановляю: Определить г. Челябинск местом проведения в 2020 году заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств, входящих в объединение БРИКС", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, глава государства постановил "образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 - 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году".

Президента Российской Федерации Юрий Ушаков, которому поручено в месячный срок утвердить его состав.