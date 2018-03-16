В России

"Пальмира" и "Шептун" стали лидерами голосования по выбору названий оружия

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Заканчивается голосование по выбору названий для трех видов новейшего стратегического вооружения: "Нежданчик", "Посейдон" и "Зайчик" уступили лидерство вариантам "Пальмира", "Шептун" и "Горыныч".

В пятницу 16 марта на сайте Минобороны РФ завершится голосование по выбору названий для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и подводного ядерного беспилотника, о создании которых объявил президент в послании Федеральному Собранию.

По данным Минобороны РФ, всего пришло более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений. После их обработки и анализа были определены по 50 наиболее популярных названий для каждого вида оружия, проголосовать за которые можно на сайте военного ведомства.

Исходя из статистики голосования интернет-пользователей, наибольший ажиотаж вызвал выбор названия для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой - суммарное количество голосов за различные варианты превышает 1,5 млн.

В настоящее время побеждает предложенное главой Чечни Рамзаном Кадыровым название "Пальмира" - оно получило более 425 тыс голосов (24%), ближайшим конкурентом является "Император"/"Монарх" с более 365 тыс голосов (20%), лидирующий в первый день голосования "Нежданчик" опустился на третье место с 329 тыс голосов (18%). В пятерку лидеров также входят "Чебурашка" и "Ватник", за которые отдали 193 тыс (11%) и 158 тыс (9%) голосов соответственно.

Новую крылатую ракету также предлагалось назвать Аргумент, Благовест, Возмездие, Гарант, Дротик, Миротворец, Песец, Коловрат, Пустошь, Тишина, Сюрприз и Странник. Есть предложения назвать ракету и именами собственными - здесь Сусанин и Сталин соперничают с Аленушкой и Надюшей.

В качестве названия подводного ядерного беспилотника лидирует "Шептун", который собрал более 31 тыс голосов (35%), на втором месте "Карась", набравший более 26 тыс голосов (29%), на третьем - "Кракен", получивший около 13 тыс голосов (15%). Замыкают пятерку лидеров "Язь" и Посейдон", за которые отдано примерно 6,5 и 2,5 тыс голосов.

Для беспилотного комплекса также предлагались наименования Черномор, Садко, Ихтиандр, Водяной, Русалка, Лещ, Пиранья, Пиявка и Лягушонок. Кроме того, списке присутствуют: Шайтан, Скипетр, Севастополь, Молот, Вера и Несмеяна.

Среди названий боевого лазерного комплекса наибольшее число голосов набирает "Горыныч" - более 20 тыс (33%), почти 12 тыс голосов (19%) набрал "Офтальмолог", а "Зайчик" опустился на третье место с 6 тыс голосов (10%). Порядка 5,5 тыс голосов (9%) набрал "Вий" и около 4 тыс (7%) - "Василиск".

Список вариантов возможного наименования боевого лазера включает Огниво, Око, Пересвет, Пепел, Сварог, Страж и Циклоп. Также можно проголосовать за варианты Гиперболоид, Матрешка, Мухобойка, Светлячок и Хитрец.

Как сообщалось, 1 марта в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. По поручению президента РФ на сайте Минобороны был создан сервис, на котором можно предложить свое название для новейших российских вооружений.

Вариант названия для новой российской крылатой ракеты предложил глава Чечни Рамзан Кадыров - "Пальмира", в память о погибших в Сирии солдатах. "Чудо" - один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире - стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют "Северной Пальмирой". На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом", - написал Р.Кадыров в своем канале в Telegram.

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