Житель Новосибирской области пойдет под суд за убийство беременной подруги кувалдой

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве молодой беременной женщины, сообщает СУ СКР по региону.

20-летнему мужчине предъявлено обвинение по п."г" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По версии следствия, 2 августа 2017 года между ним и 21-летней женщиной, с которой он жил в селе Новомошковское и которая была беременна от него, возникла ссора на почве ревности: у молодого человека появилась новая подруга.

"Молодой человек, не желая расставаться со своей новой знакомой и боясь потерять ее, принимает решение убить беременную девушку, для этого в безлюдном месте заранее приготовил кувалду и перчатки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 августа 2017 года обвиняемый встретил свою сожительницу с работы, и они пошли в сторону дома через лес, где он ей нанес по голове кувалдой не менее пяти ударов, от которых она скончалась на месте происшествия. Тело обвиняемый бросил в овраг и присыпал листвой.

Когда родители убитой начали активные поиски и обратились в правоохранительные органы, молодой человек рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенном преступлении и показал, где спрятал тело.