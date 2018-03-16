Путин поручил подготовить декриминализацию некоторых деяний бизнесменов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями, предусмотрев при необходимости их квалификацию как административных правонарушений.

Президент утвердил перечень поручений по реализации Послания президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.

"Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Это поручение должно быть выполнено к 1 декабря.