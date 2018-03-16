Трутнев сообщил о подготовке досрочной приватизации "дальневосточного гектара"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о разрабатываемой возможности приватизации "дальневосточного гектара" до завершения установленного законом пятилетнего срока при условии его освоения, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

По словам Трутнева, готовятся новые поправки в федеральный закон о "дальневосточном гектаре", согласно которым земельные участки будут передаваться в собственность досрочно.

"К примеру, досрочно получить землю в собственность можно будет при условии строительства жилого дома и заселения в него. Для граждан, желающих строить жилье на "дальневосточных гектарах", будет бесплатно предоставляться древесина для строительства жилья", - цитируются слова Трутнева в сообщении.

Также будет упрощен порядок вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее использовались в качестве земель сельскохозяйственного назначения и были выделены гражданам в рамках закона о "дальневосточном гектаре".

"Будем совершенствовать закон, чтобы выполнить задачу - сделать его максимально удобным для людей", - подчеркнул полпред.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с февраля 2017 года - для всех граждан России. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.