Полковник внутренних войск МВД осужден на три года за кражу авиадеталей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника авиационно-технической службы Главного командования внутренних войск МВД Александра Колоскова к трем годам колонии по делу о хищении деталей из войсковой части.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу, полковник запаса Колосков и гражданин Андрей Ересько получили по три года колонии общего режима.

"Судом установлено, что Колосков, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период с ноября 2011 года по январь 2012 года вместе с работником коммерческой организации ООО "Эксплуатация самолетного и вертолетного оборудования" Ересько совершил хищение из войсковой части 13 авиационных изделий четвертой категории на общую сумму 9 млн 70 тыс. 173 рубля: автоматы перекоса, втулки несущего винта, втулки рулевого винта и рулевой винт без лопастей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоимость похищенного взыскана с осужденных в рамках гражданского судопроизводства, отмечает суд.