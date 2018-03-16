Путин поручил кабмину обеспечить попадание РФ в топ-5 экономик мира к 2024 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить вхождение экономики России в пятерку крупнейших в мире при расчете ВВП по паритету покупательной способности, сказал журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов, комментируя поручения президента по итогам послания Федеральному Собранию.

"Прежде всего, это вхождение или возвращение России в пятерку крупнейших стран мира по ППС. Это означает, что мы должны обогнать Германию (к 2024 году - ИФ). Четыре страны, которые будут находиться перед нами - это США, Китай, Япония, Индия, а мы должны быть пятыми", - сказал он.

"Это не благое пожелание, а условие реализации всех остальных целей. Расчеты показывают, что выход на эти темпы создадут нам дополнительный финансовые поступления в бюджетную систему, покрывающие примерно половину или даже больше тех дополнительных потребностей, которые нам надо будет вложить в здравоохранение, образование и так далее", - пояснил помощник президента РФ.

По его словам, доппотребности оцениваются за шесть лет примерно в 1,5% ВВП и примерно 1% ВВП доходов могут быть получены за счет ускорения экономического роста.

"Средств нам хватит. Сейчас эти расчеты уточняются. Примерно речь идет о величине, если говорить о шестилетии, порядка 1,5% ВВП", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это достаточно много, но, может быть, не фатально много", - отметил А.Белоусов.

При этом примерно около двух третей из этих полутора процента ВВП будут получены за счет ускорения экономического роста, а остальное - за счет экономии, заявил он.