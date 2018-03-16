Помощник президента РФ пообещал сокращение расходов на оборону

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Оборонные расходы бюджета РФ будут сокращаться в связи с тем, что пик цикла насыщения Вооруженных сил новыми видами вооружений пройден, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Мы уже говорили, что от доли ВВП у нас будут, скорее всего, сокращаться оборонные расходы. Просто в силу того, что мы прошли пик цикла насыщения наших Вооруженных сил новыми видами вооружений и военной техники", - сказал Белоусов журналистам, комментируя поручения президента РФ по итогам Послания Федеральному Собранию.

По его словам, на реализацию поручений на шестилетие предполагается порядка 1,5% от ВВП, самые емкие, основные получатели - это здравоохранение и инфраструктура.

Белоусов подчеркнул, что примерно до 1% будут получены за счет ускорения экономического роста с 2% до 3,5-4%.

"Остальную часть нам придется решать, искать за счет дополнительной экономии. Такие возможности, безусловно, в бюджете есть", - сказал Белоусов, пояснив, что, в том числе, речь идет и об оборонных расходах.

Кроме того, по его словам, "есть, безусловно, возможности повышения эффективности бюджетных расходов".